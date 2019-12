Despegar en 2020, aterrizar en 2019. Los vuelos de nochevieja que viajan en el tiempo

El 30 de diciembre de 2009, hace hoy justo diez años, se celebró en Samoa el día que no existió. Para ajustar su fecha con la de sus principales socios comerciales (Australia y Nueva Zelanda) el pequeño país insular se saltó aquel día, y después del 29 de diciembre vino el 31 del mismo mes. Al hacerlo sucedieron dos cosas: una, que Samoa se convirtió en el país que más pronto recibe cada día (y por tanto cada año), y dos, que Samoa Americana, un archipiélago perteneciente a Estados Unidos situado a 100 kilómetros al este, quedó con una diferencia horaria de nada menos que 25 horas (24 en el invierno austral). Es decir, Samoa y la Samoa Americana viven permanentemente en dos días distintos (y durante una hora al día, con dos fechas de diferencia). Esto hace que tomar un vuelo de una a otra suponga necesariamente cambiar de fecha, puesto que la línea de cambio de ídem pasa justo entre los dos países. Es una manera muy buena de celebrar dos veces el propio cumpleaños. Si el vuelo se toma el 1 de enero desde la Samoa independiente, el cambio no es sólo de fecha sino también de año: la fecha del aterrizaje es un día anterior a la del despegue, de manera que se despega en 2020 y se aterriza en 2019. Uno puede celebrar dos cotillones con barra libre consecutivos, y con suerte sobrevivir para contarlo. Pero el viaje entre las dos Samoas no es la única manera de viajar en el tiempo. Hoy en Fronteras vamos a repasar todos los vuelos que despegarán el 1 de enero de 2020 y aterrizarán el 31 de diciembre de 2019.

Hay dos compañías aéreas que vuelan entre las dos Samoas: Talofa Airways y Samoa Airways. Entre las dos suman 17 vuelos entre Apia y Pago Pago programados para el 1 de enero de 2020: el primero a las ocho y media de la mañana hora local (trece horas menos en España), que aterriza a las ocho y cinco del día anterior, y el último a las cinco de la tarde, que tomará tierra treinta y cinco minutos después, esto es a las cuatro menos veinticinco de la tarde del 31 de diciembre.

Dos vuelos de Air New Zealand aterrizarán el año anterior a su despegue, ambos con salida de Auckland y llegada a Rarotonga, la capital de las Islas Cook. El primero partirá a las nueve menos cinco de la mañana y, tras algo menos de cuatro horas de vuelo, se posará en las Cook a eso de las dos menos cuarto hora local. El segundo vuelo despegará de la ciudad neozelandesa a la cinco menos cuarto y llegará al archipiélago a las diez menos veinte del día anterior. Los 500 pasajeros de ambos vuelos también tendrán la oportunidad de celebrar dos nocheviejas.

La aerolínea Cathay Pacific también tiene dos vuelos al pasado, ambos con salida de su base en Hong Kong. El primero partirá a las 0:55 horas del 1 de enero de 2020 con destino a San Francisco, donde aterrizará a las nueve menos diez de la noche del 31 de diciembre, hora local, tras casi doce horas de vuelo. El segundo de ellos despegará apenas cinco minutos después, a la una de la mañana, en dirección a Vancouver, donde tomará tierra a las ocho y veinticinco de la tarde, hora local, tras un vuelo de casi once horas y media. En este caso la nochevieja número 1 les pillará a nuestros viajeros en la sala de embarque de la terminal. Claro que peor lo tienen los pasajeros de la All Nipon Airways que viajen desde el aeropuerto de Haneda, en Tokio, a Los Ángeles. La hora prevista de salida del vuelo es las doce y cinco de la noche, así que se tendrían que tomar las uvas ya en el avión, si en oriente hicieran esas cosas, que no es el caso. Tras diez horas de vuelo el avión aterrizará en la capital angelina a las cinco de la tarde, con tiempo de sobra para preparar una nochevieja como Dios manda.

Para terminar recalaremos en el aeropuerto de Honolulu. Será en la capital hawaiana donde aterrizarán nuestros dos últimos vuelos transanuales. El primero de ellos a las 10 horas y 40 minutos de la mañana, procedente de Kiritimati, la isla más oriental de Kiribati y junto con Samoa y Tokelau el primer territorio en entrar al año nuevo. Una vez por semana un Boeing 737 de la Fiji Airways parte del aeropuerto de Nadi y tras una breve escala en Kiritimati, la Isla de la Navidad, sigue su camino hacia Honolulú. La hora prevista de salida es las siete y media de la mañana, y la duración del vuelo de apenas 3 horas y 10 minutos. Ya por la tarde llegará el último de nuestros vuelos cronoviajeros: un avión de la United Airlines que tras partir de Guam a las ocho menos veinte de la mañana del 1 de enero llegará a Hawái a las siete menos cuarto de la tarde del 31 de diciembre

Y estos son los vuelos que viajarán en el tiempo esta nochevieja, y cuyos afortunados pasajeros vivirán la extraña experiencia de despedir dos veces a 2019 y recibir otras tantas a 2020. Hay varios candidatos más que a poco que se retrasen también viajarán de un año a otro (un Hong Kong-Seattle con salida a las 23:55 del 31 de diciembre, por ejemplo), pero si uno quiere asegurarse la doble nochevieja estos son los mejores vuelos disponibles.

