Por qué hay dos ciudades llamadas Kansas City una al lado de la otra

En la madrugada del domingo al lunes los Kansas City Chiefs se proclamaron vencedores de la Superbowl tras remontarles diez puntos de desventaja a los San Francisco 49ers. El presidente Donald Trump felicitó al equipo a través de su cuenta de Twitter, pero asignando al equipo al Estado que no es: los Kansas City Chiefs no son de Kansas City, Kansas, sino de Kansas City, Misuri, justo al otro lado de la frontera estatal. Si no eres el presidente de Estados Unidos lo cierto es que es un error bastante disculpable. Porque, ¿por qué demonios hay una Kansas City en Misuri? Que además es tres veces más grande que la de Kansas. Eso es lo que vamos a ver hoy.

El área metropolitana de Kansas City abarca las dos Kansas Cities y un puñado de pueblos y ciudades alrededor, sumando algo más de dos millones de habitantes. La cuarta parte de ellos residen en la Kansas City de Misuri (abreviada KC) y unos ciento cincuenta mil en la de Kansas (abreviada KCK). Las ciudades divididas por fronteras estatales no son extrañas en Estados Unidos. Aquí vimos los casos de Wendover y West Wendover o Texarkana, en Texas y Arkansas, y hay un puñado largo más. Pero Kansas City tiene la particularidad de que la ciudad se llama como el Estado, y no está en ese estado, o al menos no en su mayor parte. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Se trató de una ciudad que cruzó la frontera en su crecimiento? En realidad no. Las dos Kansas City fueron fundadas con tres décadas de diferencia y acabaron conurbadas un siglo después.

La historia, en el fondo, es sencilla. Kansas City, Misuri, fue fundada no sólo antes que Kansas City, Kansas, sino antes de que el propio estado de Kansas existiera. Misuri era parte de la Unión desde 1821, y Kansas City fue fundada en 1830 (e incorporada, es decir, convertida en municipio, en 1850) con el nombre de Kansas, a secas. ¿Y por qué ese nombre? Por el río Kansas, que baña la ciudad justo antes de desembocar en el río Misuri, a su vez uno de los principales afluentes del Misisipí. No fue hasta 1854 que se fundó el Territorio de Kansas, precursor del actual estado del mismo nombre. El pueblo de Kansas, por entonces un pequeño puesto comercial, se cambió el nombre a Kansas City para evitar confusiones con el nuevo territorio, que no obtendría la condición de Estado hasta 1861. Y no fue hasta once años después de esta fecha cuando Kansas City, Kansas, fue por fin incorporada, a apenas unos kilómetros de su homónima del otro lado del río. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? No está clara la motivación, pero se barajan varias: para aprovecharse de la prosperidad de los vecinos, para fastidiar, o porque se sentían ultrajados de que hubiera una ciudad con el nombre de su estado en otro estado distinto. Los caminos de la toponimia a veces son inescrutables

Las dos Kansas City han desarrolado identidades más o menos diferenciadas (para ellos, para nosotros un tipo de Kansas City es indistinguible de uno de Vermont, tu dirás). Kansas se incorporó a Estados Unidos como estado abolicionista, mientras que Misuri era el más septentrional de los estados esclavistas. A principios del siglo XX, cuando el límite físico entre las dos ciudades se acabó borrando, el ayuntamiento de Kansas City, Kansas, exigió la anexión de Kansas City, Misuri, que ya era bastante más grande. El estado de Misuri, poco sorprendentemente, no estaba muy por la labor de perder una fuente de ingresos tan jugosa: su parte del área metropolitana es la segunda más grande del estado después de la de San Luis. Así que la reivindicación no llegó a ningún sitio.

Las dos Kansas City se han visto envueltas en los últimos años en las llamadas Tax Wars, guerras de incentivos económicos para robarle empresas y empleos al vecino, con un éxito discutible. También han andado a la greña respecto a la gente que vive en un lado de la raya y trabaja en el otro; la Kansas de Misuri carga un 1% de impuestos extra a los que trabajando en ella viven en la del estado vecino. A cambio, la gasolina en Kansas es ligeramente más barata, lo que priva a los misureños de una buena cantidad de impuestos. Otro caballo de batalla es la educación, de mejor calidad y mejor financiada en Kansas, según los de Misuri, porque se aprovechan de sus recursos a cambio de nada. Algunos exaltados han llegado a pedir que se instalen peajes para entrar a Kansas City, Misuri, desde el otro lado del río. Hasta 1987 en Kansas se podía comprar alcohol a partir de los 18 años, mientras que en Misuri sólo podías pedirte una Budweiser con 21. Actualmente en Kansas se puede vender cerveza y vino en las gasolineras, mientras que en Misuri es imposible. Eso ha lllevado a algunas gasolineras a moverse de lado de la calle. Porque, por supuesto, tenemos una calle biestatal. Sólo faltaría.

Al sur de las dos ciudades y del área metropolitana se extiende durante varios kilómetros la State Line Avenue, una calle que sirve a la vez de límite entre los dos estados. Los negocios a uno y otro lado de la calzada pertenecen a estados distintos, y no es raro que muevan su sede fiscal y las oficinas para aprovecharse de incentivos fiscales. Las guerras impositivas entre ambos estados, de hecho, han propiciado mucho más esta clase de comportamientos que la atracción de nuevos negocios al área metropolitana. Además de los negocios voladores existen problemas burocráticos de seguridad: dependiendo de qué lado de la State Line Road esté uno, le pueden o no multar los polícias estatales por saltarse las normas de tráfico. O puede ser que el operador del 911 le pregunte en qué lado de la calle está un coche accidentado. Casi cualquier asunto cotidiano, quitanieves, recogida de basuras, asfaltado, resulta más problemático de lo que debería, en parte por la división, pero sobre todo por la rivalidad existente y alentada desde el poder desde hace décadas.

Fuentes, más info, fotos y demás: @Romflao, KCUR (2, 3), Wikipedia (2, 3), CNBC, Portable Press, KC History, KHSB.

